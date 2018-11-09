Google resmen açıkladı: Alkol yasaklandı

Google'da çalışanların protestoları sonrası güncellenen şirketin cinsel taciz politikasına bir madde daha eklendi. 1 Kasım'da dünya genelindeki Google ofislerinde on binlerce çalışanın katılımıyla düzenlenen gösterilerin ardından, şirket aldığı yeni kararları dün duyurdu.

Google'ın çalışanlarına yönelik olarak "Taahhütlerimiz ve eylemlerimiz" başlığıyla yaptığı cinsel taciz politikası kurallarına "alkol" maddesi de eklendi.

Google CEO'su Sundar Pichai'nin son haftalarda yöneticiler olarak çalışanların geri bildirimlerini dikkatle dinlediklerini ve yeni kararlar aldıklarını açıklamasının ardından yayımlanan yeni şirket politikasındaki ilgili madde şöyle:

Politikamız açıktır: Alkol tüketimi yasaktır

"Aşırı alkol: Taciz asla kabul edilemez ve alkol asla bir mazeret değildir. Ancak, bugün Google'da yapılan taciz şikayetleri arasında en yaygın etkenlerden biri, failin içmiş olmasıdır (vakaların yüzde 20'si). Politikamız açıktır: İş yerinde, Google işlerini yürütürken veya Google ile ilgili bir etkinlikte, yerinde veya tesis dışındayken alkol tüketimi yasaktır."