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Dünya Google reklamında KKTC Bayrağı ayıbı
Dünya

Google reklamında KKTC Bayrağı ayıbı

Google, Birleşik Krallık hesabından yeni reklam filmini yayınladı. Reklam filminin Twitter'da yayınlanan versiyonunda arka planda KKTC bayrağına yer verildi. Ancak aynı reklamın YouTube'da KKTC bayrağı olmadan paylaşıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 03:21:00 - 2021-09-17 04:05:23
Google reklamında KKTC Bayrağı ayıbı

Arama motoru Google, Birleşik Krallık hesabından 'The more we learn, the closer we get (Ne kadar çok öğrenirsek, o kadar yaklaşırız)' başlıklı yeni reklamını yayınladı.

İlk olarak Twitter'a yüklenen bir dakikalık reklamın 20'nci saniyelerinde arka planda KKTC bayrağına yer verildiği görüldü.

Aynı reklam YouTube'a bayraksız yüklendi

Reklam, 'Google'ın KKTC'yi tanıdığı' şeklindeki yorumlara neden olsa da durumun YouTube'a aynı şekilde yansımadığı ortaya çıktı.

Aynı reklamın YouTube'daki versiyonunda bayrağın olmaması dikkat çekti.

KKTC'yi resmi adıyla koronavirüs haritasına eklemişti

Öte yandan Google, geçen yıl koronavirüs salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmi adıyla eklemişti.

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