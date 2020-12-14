Google Play Store neden açılmıyor? Google Play Store çöktü mü?

Google Play Store giriş yapamayan kullanıcılar tarafından konuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Android telefonlarda yüklü bir sistem olan Google Play Store birçok kişide “Google Play bağlantı zaman aşımına uğradı” hatası veriyor. Peki, Google Play Store neden açılmıyor? Google Play bağlantı çöktü mü?

Google Play Store neden açılmıyor?

Google Türkiye, konuya ilişkin açıklama yaptı. Google Türkiye’nin açıklamasında; Google sunucularında yaşanan sorunların farkında oldukları ifade edildi. Aynı açılamada, Google’ın bu kritik sorunları gidermek için çalıştığı da belirtildi.

Down Detector sitesinde ise YouTube, Gmail ve Drive gibi Google servislerine erişimde Türkiye dahil birçok ülkede sorun yaşandığı görülmektedir.