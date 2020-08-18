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Teknoloji Google Pixel Buds kablosuz kulaklık, çok işlevsel bir güncelleme alacak
Teknoloji

Google Pixel Buds kablosuz kulaklık, çok işlevsel bir güncelleme alacak

Teknoloji devi Google, 2019 yılında piyasaya sürdüğü Google Pixel Buds'a yeni bir özellik getiriyor. Peki Google Pixel Buds'a yeni gelecek özellik nedir? Google Pixel Buds ne zaman güncelleme alacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:35:00 -
Google Pixel Buds kablosuz kulaklık, çok işlevsel bir güncelleme alacak

Google geçtiğimiz yıl Apple AirPods rabi olarak Google Pixel Buds'ı piyasaya sürmüştü. Çekim menzili ve Google Asistan desteği kablosuz kulaklığı albenili yapmıştı. Birçok kullanıcı tarafından sevilen Google Pixel Buds, güncelleme sayesinde Cihazımı Bul uygulaması ile uyumlu bir şekilde çalışacak. 

Menzili bir futbol sahası genişliği kadar olan kablosuz kulaklık,  tam dolu şarj kutusu sayesinde toplam 24 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. 

Artık Google Pixel Buds kullanıcıları Web sitesi üzerinden yada mobil cihazınızdan 'Cihazımı Bul' uygulamasına eriştiğinizde kablosuz kulaklığınızı en son nerede kullandığınızı görebileceksiniz. 179 dolar fiyat etiketine Google Pixel Buds rakiplerinden daha iyi kullanım deneyimi sunma iddiası ile piyasaya sürülmüştü.

Google Asistan sayesinde anlık çeviri yapabilmenize imkan sağlayan kablosuz kulaklık, geliştirilen yapay zeka sayesinde ortam sesini analiz ederek gürültü engelleme özelliğini devreye sokuyor. AirPods rakibi olarak görülen modelin yeni güncellemeyi ne zaman alacağı henüz bilinmiyor.

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