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Teknoloji

Google o reklamlar için önlem alacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçen teknoloji devi Google, salgınla ilgili yanlış bilgi içeren reklamların engelleneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 05:30:00 -
Google o reklamlar için önlem alacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçen teknoloji devi Google'dan bir hamle daha geldi. Şirket tarafından yapılan açıklama, salgınla ilgili yanlış bilgi içeren reklamlara izin verilmeyeceği belirtildi.

Alınan yeni kararlar doğrultusunda virüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği ve arkasında Bill Gates'in olduğuna dair iddialar da dahil olmak üzere tüm yanlış bilgilerin yayılması engellenecek.

Şirket, reklam verenlerin bu tür reklamlar oluşturmasının önüne geçmenin yanı sıra kuralları çiğneyen reklam verenlere ve yayıncılara karşı harekete geçmek için insan ve makine yorumlarını kullanacak. Ayrıca kuralları sürekli olarak ihlal edenler de engellenecek.

Yeni kararların önümüzdeki hafta uygulanmaya başlanması bekleniyor.

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