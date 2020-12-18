Google o hizmeti sonlandırıyor! Tarih belli oldu
Teknoloji devi Google, nesnelerin interneti ekosistemi için geliştirmiş olduğu işletim sistemi Android Things'in 5 Ocak 2021 itibarıyla kapatılacağını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl Android Things'i kapatma kararı aldığını duyuran teknoloji devi Google, şimdi de Android Things'i kapatacağı tarihi resmen açıkladı. Google'ın nesnelerin interneti ekosistemi için geliştirmiş olduğu işletim sistemi Android Things, 5 Ocak 2021 itibarıyla yeni projelerin oluşturulmasına izin vermeyecek.
Şirket, Android Things'in yol haritasını 'Sıkça Sorulan Sorular' sayfası üzerinden paylaştı. Buna göre Android Things, 5 Ocak 2021'den itibaren yeni projelere destek vermeyecek. Yani yeni projeler kabul edilmeyecek. 5 Ocak 2022'de ise platform tamamen kapatılacak. 1 yıllık süre geliştiricilere fayda sağlayacak.
Geliştiriciler, 1 yıllık sürede var olan projelerinde güncelleme yapabilecek. 5 Ocak 2022 tarihinde ise Android Things tamamen ortadan kaldırılacak.