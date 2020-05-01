Google Meet artık ücretsiz kullanılacak!

Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde popüler olan görüntülü görüşme platformları, bir çok şirketi harekete geçirirken, Google'dan dev bir hamle geldi. Teknoloji devi Google, bünyesinde bulunan ancak daha önce, görüntülü görüşme başlatabilmenin ücretli olduğu 'Meet' isimli video konferans uygulamasını tüm kullanıcılar için ücretsiz hale getireceğini açıkladı. Yapılacak değişikliklerle birlikte herkesin ücretsiz bir şekilde Meet üzerinden görüntülü görüşme yapabileceği belirtildi.

Ancak yapılan açıklamada, Meet uygulamasının hemen ücretsiz hale gelmeyeceği, aşamalı bir şekilde ücretsiz hale getirileceği belirtildi. Öte yandan, video konferans platformu Meet'in 100 katılımcı ile, görüşmelerin ise 60 dakika ile sınırlandırılacağı kaydedildi.

Google Cloud Ürün Yönetimi Direktörü Smita Hashim ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Koronavirüs salgını döneminde video konferans gerçekten önemli bir hizmet haline geldi ve video konferans kullanımının gerçekten arttığını gördük."

Meet isimli video konferans uygulamasının birkaç hafta içerisinde ücretsiz olarak kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.