Google Lens'in yeni 'ev ödevi' filtresi fotoğraftaki matematik sorusunu çözebilecek

Google, öğrencilere ve ebeveynlerine, evden çalışmayı biraz daha kolaylaştırmak için birkaç yararlı aracını kullanıma sunmuştu. Mayıs ayında, Arama'da 3B anatomi modellerini ve hücresel yapıları görüntülemenizi sağlayan artırılmış gerçeklik özelliğini kullanıma sundu. Ve yakında teknoloji devi matematik problemlerini Google Lens kullanarak bir fotoğrafını çekerek çözmenize yardımcı olacak. Şirket, yaklaşmakta olan Lens özelliğini güçlendirmek için geçen yıl satın aldığı mobil öğrenim uygulaması Socratic teknolojisini kullanıyor. Soruyu çözmek için yapmanız gereken tek şey çalışma materyalinizin bir resmini çekmek ve ardından adım adım kılavuzlara ve ayrıntılı açıklayıcılara çözemediğiniz bir denklemi veya belirli bir sorunu vurgulamak. Buradaki temel amaç, size sorun çıkaran matematiksel kavramlara bakmayı kolaylaştırmak çünkü uygulamanın soruyu çözebilmesi için soruyu anlaması gerekiyor. Ancak şuan için Google, Lens özelliğinin ne zaman piyasaya çıkacağını söylemedi