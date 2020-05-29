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Aktüel

Google, KKTC’yi tanıdı

Dünyaca ünlü arama motoru Google, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni korona virüs verilerini gösterdiği haritaya dahil etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 23:46:32 -
Google, KKTC’yi tanıdı

Dünyaca ünlü arama motoru Google, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni korona virüs verilerini gösterdiği haritaya dahil etti.


Dünyaca ünlü arama motoru Google, daha önceden korona virüs verilerini gösterdiği haritada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) sadece Kıbrıs olarak gösteriyordu. Google, artık KKTC’yi haritada ayrı bir ülke olarak yer vermeye başladı. Haritada korona virüs salgınına ait vaka ve ölüm sayıları ile güncel veriler bulunuyor.

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