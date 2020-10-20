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Yaşam Google kendisine yönelik en büyük hacker saldırısının arkasındaki devleti açıkladı
Yaşam

Google kendisine yönelik en büyük hacker saldırısının arkasındaki devleti açıkladı

Google'ın yaptığı açıklamaya göre devlet destekli bir hacker grubu 2017'de Google'a karşı tarihteki en büyük dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırısını başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:23:00 -
Google kendisine yönelik en büyük hacker saldırısının arkasındaki devleti açıkladı

Google’a yapılan siber saldırı 6 aydan uzun sürmüş ve yaratılan trafik saniyede 2,5 TB hızla zirveye ulaştı.

Google'ın Tehdit Analizi Grubu'nun yayımladığı bir raporda saldırının Çin'den geldiğini ve Çin merkezli 4 internet servis sağlayıcısından (ISS) kaynaklandığı belirtildi.

Google'dan Shane Huntley bir blog yazısında, "Devlet destekli tehdit gruplarının kimlik avı veya hackleme kampanyaları yerine DDoS saldırıları yaptığı daha az görülür. Ancak büyük oyuncuların son yıllarda büyük ölçekli saldırılar başlatma yeteneklerini artırdığını gördük" diye konuştu.

Şirket, saldırının Google'ın binlerce IP'sini hedef aldığını fakat hiçbir etki yaratmadığını ifade etti. Ancak bilgisayar korsanları tarafından hedeflenen özellikleri açıklamadı.

 

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