Google Hintli telekomünikasyon şirketi ile anlaştı
Google ve Hint telekomünikasyon şirketi olan Reliance Jio, giriş seviyesi bir Android cihazda işbirliği yapacaklarını açıkladı.
Google,Reliance Jio şirketinin %7.7 hissesi karşılığında Hindistan şirketine 4.5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı
" Cihaz üretildiğinde 4.5G ve 5G'ye entegre olacak "
Reliance Jio yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani yaptığı açıklamada " Cihaz Jio platformları ve Google Play Store ile optimize edilecek bununla beraber Hindistan'da 4.5G ve 5G'ye uygun olacak " dedi.
Ayrıca Ambani,Cihazın uygun fiyatlı olacağını ve müşterilerinin "yeniden nasıl akıllı telefon sahibi olabilirim" sorusuna cevap vermek istediklerini belirtti.