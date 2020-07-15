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Teknoloji

Google Hintli telekomünikasyon şirketi ile anlaştı

Google ve Hint telekomünikasyon şirketi olan Reliance Jio, giriş seviyesi bir Android cihazda işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:51:00 - 2020-07-15 17:15:23
Google Hintli telekomünikasyon şirketi ile anlaştı

Google,Reliance Jio şirketinin %7.7 hissesi karşılığında Hindistan şirketine 4.5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı

" Cihaz üretildiğinde 4.5G ve 5G'ye entegre olacak "

Reliance Jio yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani yaptığı açıklamada " Cihaz Jio platformları ve Google Play Store ile optimize edilecek bununla beraber Hindistan'da 4.5G ve 5G'ye uygun olacak " dedi.

Ayrıca Ambani,Cihazın uygun fiyatlı olacağını ve müşterilerinin "yeniden nasıl akıllı telefon sahibi olabilirim" sorusuna cevap vermek istediklerini belirtti.

 
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