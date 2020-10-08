Google 'Hikayeler' özelliğini duyurdu

Teknoloji devi Google, bünyesine yenilikler katmaya devam ediyor. Şirket son olarak, Google uygulamasına Instagram benzeri hikayeler özelliğinin eklendiğini duyurdu.

Henüz sınırlı sayıda ülkede yayınlanan söz konusu özellik ile birlikte, internette paylaşılan içerikler 'Keşfet' sekmesinin en üst kısmında yer alacak.

Kullanıcılar, en üst kısımda yer alan hikayeleri tam ekran olarak görebilecek. Ayrıca kullanıcılar, isterlerse başka hikayelere geçmek için diğer uygulamalardaki gibi ekranı sağa kaydırabilecek.

Henüz ABD, Hindistan ve Brezilya'da kullanıma giren özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.