Google, hepsini inceledi! Bitcoin para, e-reklam politikasını sessizce değiştirdi: bir bir eskiler gitti, yayında olacak!

Google, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) potansiyel onayı öncesinde kripto reklam yönergelerinde değişikliğe gitti.

6 Aralık tarihli bir güncellemeye göre, 29 Ocak 2024 tarihinden itibaren, güncellenmiş reklam politikası, belirli kriterleri yerine getirmeleri ve Google‘dan sertifika almaları koşuluyla, Amerika Birleşik Devletleri’ni hedefleyen “kripto para birimi madeni para tröstlerini” tanıtan reklamverenlere izin verecek.

Bu değişiklik, Google’ın kripto paralarla ilgili reklamlara yönelik geleneksel temkinli yaklaşımından önemli ölçüde ayrılıyor. Daha önce şirket, potansiyel dolandırıcılık ve aldatıcı promosyonlarla ilgili endişeleri gerekçe göstererek çeşitli kripto reklamlarına katı kısıtlamalar getirmişti.

Bununla birlikte, Bitcoin ve diğer dijital varlıkların gelişen ve giderek daha fazla kabul gören manzarasıyla, Google yaklaşımını ayarlıyor gibi görünüyor. Koinfinans.com olarak bildirdiğimiz üzere Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, Bloomberg’in 10 Ocak’a kadar %90 onay olasılığı olduğunu öne sürmeye devam ediyor.

Revize edilen kılavuz ilkeler özellikle, önemli miktarlarda dijital para birimi bulunduran tröstlerde hisse alım satımını kolaylaştıran finansal ürünlere odaklanmaktadır. Bu, bu yatırım seçeneklerinin finansal ekosistemde artan popülaritesinin ve meşruiyetinin kabul edildiğini göstermektedir.

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Bu eylem, Google için daha incelikli bir uygulama stratejisini yansıtıyor. Google, politika ihlalleri için hesapları derhal askıya almak yerine, herhangi bir potansiyel hesap askıya alma işlemini değerlendirmeden önce en az yedi gün boyunca uyarılar yayınlayacak.

Şu anda 10’dan fazla şirket, BlackRock, Fidelity ve Ark Invest gibi rakiplerle birlikte ilk Bitcoin spot ETF’sini tanıtmayı hedefliyor. Bu fonların beklenen onayı, yeni endüstri yatırımlarında milyarlarca doları çekmeye hazırlanıyor.

Kripto para sektörü olgunlaştıkça ve kurumsal ilgi arttıkça, Google’ın abartısız politika düzenlemesi, değişen finansal ortamın daha geniş bir şekilde tanınmasını yansıtıyor ve BTC’nin ana akım olarak benimsenmesinin önünü açıyor.