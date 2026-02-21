  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaza çeşitlerine yenisi eklendi İETT otobüsleri durakta bile duramadı Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar! Bu hadsiz kadın gerçekten savcıysa, bitmişiz demektir! Köpeğini otobüste vatandaşların üstüne saldı, “Öldürürüm” diye tehditler savurdu Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler! Tamer Korkmaz, Epstein’in Kraliyet’e darbesini yazdı! Monarşi’yi ter bastı! LGBT için en önde yürüyen DEM Parti Ramazan'a da karşı! Rezil açıklama Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor Kurtulmuş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Bu rapor bir mihenk taşıdır! Milletin değerlerine ‘Gürses’li saldırı: İlahilere "Mezdeke" benzetmesi! Maarif’in Kalbinde Ramazan temalı etkinlik, seküler yobazların kimyasını bozdu! İslam’ın karşısında ihanetin safındalar
Teknoloji Google Hava Durumu’nu kapatıyor
Teknoloji

Google Hava Durumu’nu kapatıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Google Hava Durumu’nu kapatıyor

Google, Android’de klasik tam ekran Hava Durumu deneyimini aşamalı olarak kaldırarak kullanıcıları doğrudan web arama sonuçlarına yönlendirmeye başladı.

Android kullanıcılarının yıllardır severek kullandığı Google Hava Durumu uygulaması yavaş yavaş tarihe karışıyor. Şirket, bu klasikleşmiş tam ekran deneyimini sonlandırarak kullanıcıları doğrudan web arama sonuçlarına yönlendirmeye başladı. Bu nedenle cihazlardaki alışılmış kısayol işlevini tamamen değiştiriyor.

YENİ GOOGLE HAVA DURUMU DENEYİMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Eski sistemde ana ekrandaki kısayola dokunduğunuzda, sevimli kurbağa Froggy eşliğinde özel bir arayüze ulaşıyordunuz. Rüzgar, nem, UV indeksi ve basınç gibi kritik veriler bu ekranda kolayca listeleniyordu. Ancak güncel sistemde söz konusu kısayol sizi anında standart bir web arama sayfasına aktarıyor. Ayrıca ekranı aşağı kaydırdığınızda artık sadece normal web sonuçları karşınıza çıkıyor.

ARAMA SONUÇLARINDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Teknoloji devi, bu yeni arayüzde yapay zeka özetlerinden fazlasıyla faydalanıyor. Mevcut hava koşullarını özetlemek için geliştirilen bu sistem, rüzgar ve hava kalitesi gibi yeni verileri pratik açılır menülerle sunuyor. Bununla birlikte, eskiden ekranın altında yer alan ve tam ekran uygulamayı açan buton tamamen kaldırıldı. Böylece kullanıcılar sadece arama motoru üzerinden kısıtlı bilgi alabiliyor.

TEK BİR PLATFORMDA BİRLEŞME HEDEFİ

Kullanıcılar Reddit gibi platformlarda yeni sistemin eskisi kadar şık olmadığını belirterek duruma tepki gösteriyor. Şirket, muhtemelen iki farklı deneyimi aynı anda sürdürmek istemediği için arama motorunu tek merkez olarak belirledi. Geçtiğimiz günlerde hızlanan bu geçiş süreci henüz tüm cihazlara tam olarak ulaşmadı. Fakat yakın zamanda eski arayüze erişimin tüm telefonlarda kalıcı olarak kesilmesi bekleniyor.

Köpekbalığı yüzgeci gizli güç: Tavandaki teknoloji merkezi
Köpekbalığı yüzgeci gizli güç: Tavandaki teknoloji merkezi

Otomotiv

Köpekbalığı yüzgeci gizli güç: Tavandaki teknoloji merkezi

Şeffaf tasarım: WhatsApp Business iOS’te yenilendi
Şeffaf tasarım: WhatsApp Business iOS’te yenilendi

Teknoloji

Şeffaf tasarım: WhatsApp Business iOS’te yenilendi

WhatsApp’tan grup yeniliği: Yeni üyeye 100 mesaja kadar geçmiş
WhatsApp’tan grup yeniliği: Yeni üyeye 100 mesaja kadar geçmiş

Teknoloji

WhatsApp’tan grup yeniliği: Yeni üyeye 100 mesaja kadar geçmiş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23