Google Hava Durumu’nu kapatıyor

Android kullanıcılarının yıllardır severek kullandığı Google Hava Durumu uygulaması yavaş yavaş tarihe karışıyor. Şirket, bu klasikleşmiş tam ekran deneyimini sonlandırarak kullanıcıları doğrudan web arama sonuçlarına yönlendirmeye başladı. Bu nedenle cihazlardaki alışılmış kısayol işlevini tamamen değiştiriyor.

YENİ GOOGLE HAVA DURUMU DENEYİMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Eski sistemde ana ekrandaki kısayola dokunduğunuzda, sevimli kurbağa Froggy eşliğinde özel bir arayüze ulaşıyordunuz. Rüzgar, nem, UV indeksi ve basınç gibi kritik veriler bu ekranda kolayca listeleniyordu. Ancak güncel sistemde söz konusu kısayol sizi anında standart bir web arama sayfasına aktarıyor. Ayrıca ekranı aşağı kaydırdığınızda artık sadece normal web sonuçları karşınıza çıkıyor.

ARAMA SONUÇLARINDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Teknoloji devi, bu yeni arayüzde yapay zeka özetlerinden fazlasıyla faydalanıyor. Mevcut hava koşullarını özetlemek için geliştirilen bu sistem, rüzgar ve hava kalitesi gibi yeni verileri pratik açılır menülerle sunuyor. Bununla birlikte, eskiden ekranın altında yer alan ve tam ekran uygulamayı açan buton tamamen kaldırıldı. Böylece kullanıcılar sadece arama motoru üzerinden kısıtlı bilgi alabiliyor.

TEK BİR PLATFORMDA BİRLEŞME HEDEFİ

Kullanıcılar Reddit gibi platformlarda yeni sistemin eskisi kadar şık olmadığını belirterek duruma tepki gösteriyor. Şirket, muhtemelen iki farklı deneyimi aynı anda sürdürmek istemediği için arama motorunu tek merkez olarak belirledi. Geçtiğimiz günlerde hızlanan bu geçiş süreci henüz tüm cihazlara tam olarak ulaşmadı. Fakat yakın zamanda eski arayüze erişimin tüm telefonlarda kalıcı olarak kesilmesi bekleniyor.