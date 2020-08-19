Google Haritalar tasarımı güncellendi!

Tüm dünyaca kullanımı yaygın olan Google Haritalar, daha temiz ve belirgin bir deneyim sunmak adına yeni bir güncelleme aldığını duyurdu. Harita üzerindeki alanların belirginleştirilmesi yeni güncellemede en ilgi çeken değişiklik oldu. Harita üzerindenki alanların, yeni ve daha net uydu görüntüleri eskisi ile değiştirildi. Bu sayede kullanıcılar Google Haritalar'ı kullanırken etrafındaki yerleşimleri daha net bir şekilde çözümleyebilecek. Yeni haritalama algoritma tekniğiyle kullanılan fotoğraflar, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacak.

Doğal alanlar daha görünür hale getirildi

Güncellemeler arasında ilgi çeken bir başka nokta ise doğal sit alanları, eski sürümde detayı olmayan yada çok az detay verilmiş göller, sahiller, çöller, ovalar, okyanus vb. doğal alanlar yeni güncelleme ile gözle görünür hale getirildi. Google Maps yöneticisi, Google Maps tasarımı için yaptığı açıklamada dünya nüfusunun yüzde 98’inin yüksek kalite görüntüsü sağlayan uyduların kapsamında olduğunu belirtti.

Cadde ve sokak yürüyüş yolları daha belirgin olacak

Google Haritalar'ın yaptığı bir dikkat çekici değişik ise cadde ve yolların belirginliği, bu konu üzerinde de değişikte bulunan Google, artık cadde, sokak, bisiklet yolu gibi alanların daha net ve seçilebilir detaylı gösterimini sunacak. Şuan için bu özelliğin hangi şehirlerde olacağı merak uyandırsa da henüz herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.