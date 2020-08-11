Google Haritalar, 3 Yıl Sonra Yeniden Apple Watch'da kullanılabilecek

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın elzem servisi Google Haritalar, günlük hayatımızın birer vazgeçilmezi. Bir yere giderken yada bir konuma ulaşmak için bu uygulamalardan yararlanıyoruz. Kullanıcılara navigasyon ve görünümü sağlayan Haritalar, Android kullanıcıları için en çok kullanılan uygulamaların arasında. iOS platformundaki kullanıcılarsa bu uygulamanın bazı önemli özelliklerini kullanamıyorlardı. Google tarafından yapılan açıklamaya göre iOS tarafınada önemli yenilikler gelecek.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bileklikliğimizden saatimize kadar kullanılan sistemler değişiyor. Bu saydıklarımız arasında en revaçta olanı ise kuşkusuz akıllı saatler, Android'de stabil olarak çalışan uygulama Google'ın Apple tarafından geliştirilen akıllı saatlere sunduğu Haritalar desteğini, 2017 yılında çekmişti. Yapılan son açıklamalar, Google Haritalar'ın üç yıl sonra Apple Watch'lara geri döndüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca Google Haritalar, artık Apple CarPlay'de de daha işlevsel bir şekilde kullanılabilecek.

Açıklamanın derinlerinde indiğimizde Google Apple kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatacığını vaad ediyor. Bu bağlamda kullanıcılar, akıllı saatlerini kullanarak bir bölgeyi bisikletle, yürüyerek ya da toplu taşıma araçlarıyla gezebilecekler

Google'ın harita hizmetine eklediği başka bir özellikse Apple CarPlay kullanıcılarına rahat bir nefes aldıracak. Çünkü kullanıcılar, sunulacak bir güncellemeyle birlikte Apple CarPlay'da bir gösterge ekranına sahip olacaklar. Bu ekran, kullanıcılara müzik ya da podcastler gibi medyalar için oynatma kontrolü yapılmasını sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar, bir yandan navigasyon özelliğini kullanırken diğer yandan da takvim randevularını takip edebilecekler. Google, bu işlevselliği bölünmüş ekranla sağlayacak.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, Apple CarPlay'deki gösterge ekranına bu hafta içerisinde erişebilecekler. Kullanıcılar, Google Haritalar'ın Apple Watch desteğine ise önümüzdeki haftalarda sunulacak bir güncelleme ile erişme imkanı yakalayacaklar. Google, bu adımı atarak Apple Haritalar'ın karşısına çok güçlü bir rakip olarak çıkacakmış gibi görünüyor.