  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Osmaniye'de korkutan orman yangını: Evler tahliye edildi!
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Kuru ve çatlak eller için evde uygulayabileceğiniz 5 yöntem
Bu gıdalar cildi daha hızlı yaşlandırıyor
Medya Google harekete geçti! Yalan haberleri yayanlara kötü haber
Medya

Google harekete geçti! Yalan haberleri yayanlara kötü haber

Geçtiğimiz Cuma günü yeni bir duyuru yayınlayan Google, güvenilir olmayan bilgilerin hızla yayılmasını önlemek amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştığı sistemi aktif edeceğini açıkladı. Güncellemeyle birlikte Google, haberi doğru bulmaması halinde bunu kullancıya iletecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 17:07:00 -
Google harekete geçti! Yalan haberleri yayanlara kötü haber

Teknoloji devi Google geçtiğimiz cuma günü yeni bir duyuru yayınladı. Google, güvenilir olmayan bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştıkları sistemin artık yayına gireceğini ve önümüzdeki Temmuz ayında da güncellemelerinin yapılacağını duyurdu.

Google, yapılan güncellemenin "haber doğruluğu" ile ilgili olacağını belirtti. 

Doğruluk ve kalite önem kazanacak

Yapılan güncellemeyle artık internet ortamında yapılan haberlerin kalitesi ve doğruluğu daha fazla önem kazanmaya başlayacak. Haberin doğru olmaması veya yanlış bilgiler içermesi halinde Google, bu durumu kullanıcıya söyleyecek.

Bunun yanında ilerleyen aşamalarda gelecek güncellemelerle birlikte bu tarz uyarılar alan siteler Google'da gözükmemeye başlayacak.

Google bu güncelleme sayesinde özellikle "son dakika" haberlerinde yaşanan ve güvenilir olmayan kaynaklardan elde edilen yanlış bilgilerin hızla yayılması sorununu çözmeyi amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay