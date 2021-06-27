Google harekete geçti! Yalan haberleri yayanlara kötü haber

Teknoloji devi Google geçtiğimiz cuma günü yeni bir duyuru yayınladı. Google, güvenilir olmayan bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştıkları sistemin artık yayına gireceğini ve önümüzdeki Temmuz ayında da güncellemelerinin yapılacağını duyurdu.

Google, yapılan güncellemenin "haber doğruluğu" ile ilgili olacağını belirtti.

Doğruluk ve kalite önem kazanacak

Yapılan güncellemeyle artık internet ortamında yapılan haberlerin kalitesi ve doğruluğu daha fazla önem kazanmaya başlayacak. Haberin doğru olmaması veya yanlış bilgiler içermesi halinde Google, bu durumu kullanıcıya söyleyecek.

Bunun yanında ilerleyen aşamalarda gelecek güncellemelerle birlikte bu tarz uyarılar alan siteler Google'da gözükmemeye başlayacak.

Google bu güncelleme sayesinde özellikle "son dakika" haberlerinde yaşanan ve güvenilir olmayan kaynaklardan elde edilen yanlış bilgilerin hızla yayılması sorununu çözmeyi amaçlıyor.