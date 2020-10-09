Google Fotoğraflar, fotoğraf ve videoları depolamanıza, paylaşmanıza, görüntülemenize ve düzenlemenize olanak tanır ve medyanızı yönetmenize yardımcı olacak yapay zeka destekli bir asistan içerir.

Google Fotoğraflar uygulaması nasıl çalışır?

Hem Android hem de iOS cihazlarda çalışır ve medyanız için otomatik bir yedekleme sağlar. Google Fotoğraflar sınırsız depolama alanıyla ücretsiz olabilir - ancak bazı uyarılar vardır.

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Google Fotoğraflar güvenli mi?

Genel olarak Google Fotoğraflar oldukça güvenlidir. Fotoğraflarınızı herkesin görmesi için otomatik olarak göndermez. İnsanlar onlar adına google'da bulunamayacak. Yüklediğiniz resimleri, elbette başkalarıyla paylaşmadığınız sürece, yalnızca sizin tarafınızdan görüntülenebilir.

Google Fotoğraflar sonsuza kadar kalır mı?

Hiçbşr mecranın yer tamamen güvenli olmadığı gibi Google Fotoğraflar da bunlardan biridir. Fotoğraflarınız kitaplık 2'ye otomatik olarak eklenir, ancak kitaplık 1'den sildiğinizde silinmez. Bu, en azından hesap 1'den yanlışlıkla silerek onları kaybetmeye karşı bir önlemdir.

Google Fotoğraflar 2020 Ücretsiz midir?

Google Fotoğraflar Pixel 2 ile 2020'nin sonuna kadar yüklenen fotoğraflar ve videolar için ücretsiz, sınırsız orijinal kalitede depolama ve daha sonra yüklenen fotoğraflar için ücretsiz, sınırsız, yüksek kaliteli depolama elde edersiniz.

Google Fotoğraf sınırı nedir?

Sıkıştırılmamış fotoğraflar için Google Fotoğraflar depolama sınırı 15 GB’dır.

Depolama alanını tüm Google hizmetlerinizde paylaştığınız için, ücretsiz olarak 15 GB alabilir veya ayda 1,99 ABD doları ödeyerek 100 GB'a yükseltebilirsiniz.

Google Fotoğraflar Uygulaması

Google Fotoğraflar mobil uygulaması ile hem app store hem de play stor mağazalarından edinerek daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

Google Fotoğraflar Play Store'dan indirmek için tıklayın

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