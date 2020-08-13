Google duyurdu: Android'e yeni özellikler geliyor

Webtekno'nun aktardığı bir habere göre teknoloji devi Google, Android işletim sistemine sahip telefonlar için yayınlayacağı yeni özellikleri duyurdu. İşte Android'e gelecek yeni özellikler...

Deprem bildirimi

Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde depremler tespit edilecek. Dünyanın en büyük deprem tespit ağını oluşturan bu sistem, Google'da deprem araması yapıldığında daha doğru bilgiler sunacak. Sistem, Android 5.0 veya daha yüksek sürümlerde çalışacak.

Android Auto'da yenilikler

Google, Android Auto'ya yeni bir güncelleme getirerek telefona bakma ihtiyacını ortadan kaldırdı. Güncellemeyle birlikte ayarlar uygulaması yenilenen Android Auto'nun tercihleri doğrudan araç ekranından yapılabilir hale gelecek. Bu sayede araç sürmek daha güvenli olacak.

Rahatla modu artık saat uygulamasında

Google'ın, uykuların bölünmesini önlemek için harekete geçerek kullanıma sunduğu 'Rahatla' modu, yeni güncellemeyle birlikte Saat uygulamasında yerini alacak. Bu özellik, Android 6.0 veya daha üst bir sürüme sahip telefonlarda kullanılabilecek.

Lookout uygulamasına yeni özellikler

Görme engelliler için Lookout uygulaması geliştiren Google, yeni güncellemeyle birlikte bu uygulamaya yeni özellikler ekledi. Uygulama, artık uzun belgeleri okunabilir yazıya çevirecek ve etiketlerden ürünün ne olduğunu anlayabilecek.