Google dev özelliği duyurdu!

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android işletim sistemine sahip cihaz kullanan işitme engelli veya duyma kaybı yaşayan kullanıcılar için dev bir özellik getireceğini duyurdu. 'Ses Bildirimleri' ismiyle duyurulan özellik ile birlikte kullanıcılar, telefonları aracılığıyla en ufak seslerden bile haberdar olabilecek.

Canlı altyazı uygulamasını destekleyen tüm cihazlarda kullanılabilen söz konusu özellik, dışarıdan gelen sesleri otomatik olarak algılayıp kullanıcıya bildirecek. Ayrıca bu özellik, çevrimdışı olarak da çalışabilecek. Kullanıcılar böylece internet bağlantısına ihtiyaç duymadan bu özellikten faydalanabilecek.