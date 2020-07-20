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Teknoloji

Google, denizaltı fiber optik ağı ile depremleri tespit edilebildiğini açıkladı

İki araştırmacı, Google'ın deniz tabanı ağ kabloları ile denizaltı depremlerini ve tsunamileri tespit etmek için bir yöntem geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:41:00 -
Google, denizaltı fiber optik ağı ile depremleri tespit edilebildiğini açıkladı

Valey Kamalov ve Mattia Cantono, bulgularını blogunda bildirerek, "dünyadaki deprem ve tsunami uyarı sistemleri için yararlı olabileceğini" söyledi.

Google dünyanın en büyük denizaltı kablo ağına sahip olduğunu ve 12 farklı kablo sistemi üzerinde yaklaşık 120.000 km deniz tabanı fiber optiği olduğu söyledi. "Küresel denizaltı kablo topluluğu ile işbirliği yaparak dünyanın sismik aktivitesini tespit etme ve araştırma yeteneğini geliştirebiliriz." dedi. "On binlerce kilometre boyunca çalışan bir teknik geliştirdik ve dünyanın mevcut fiber optik sistemlerinin büyük çoğunluğunda bulunan ekipmanlara güveniyorlar." diyerek sistemin önemi belirtti.

Nasıl tespit ediliyor?

Depremlere özgü spektral imzalar daraltılarak, Google depremlere özgü spektral imzaları daraltarak denizaltı kablo ağı ile depremleri tespit ediliyor.

Ayrıca Google bu yöntemi kullanarak, 22 Mart'ta Doğu Pasifik Yükselişi'nden 2.000 km uzaklıktaki bir yerde ve daha sonra 28 Mart'ta Şili'nin Valparaiso sahilinde bir deprem tespit ettiğini açıkladı.

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