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Teknoloji Google Chrome’dan flaş karar! Güncellemeleri durduruyor
Teknoloji

Google Chrome’dan flaş karar! Güncellemeleri durduruyor

Google’dan çok konuşulacak bir karar geldi. Google, Windows 7 ve 8.1 sürümünü kullananlara Chrome güncellemesi vermeyecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 10:27:00 -
Google Chrome’dan flaş karar! Güncellemeleri durduruyor

Google Chrome'u alıştığınız şekilde kullanmaya devam etmek istiyorsanız, Windows'u güncellemeniz gerekecek.

Windows 7 ve Windows 8.1 kullanan bilgisayarlar, 7 Şubat'ta piyasaya sürülecek olan Chrome 110'dan itibaren artık en son sürümü alamayacak.

Yeni sürüm, Windows 10 veya sonraki sürümlerde çalışacak şekilde tasarlandı. Google, bu hamleyi Ekim 2022'de duyurmuştu.

Elbette Chrome'un eski sürümünü kullanabilirsiniz ancak yeni özellikleri yükleyemeyecek ve tarayıcınız için en son güvenlik desteğine sahip olmayacaksınız.

Aslında Google'ın bu adımı Haziran 2021'de yapması planlanıyordu fakat önce Ocak 2022'ye ve ardından Ocak 2023’e olmak üzere iki kez ertelendi.

Gelişme pek çok bilgisayar kullanıcısı için büyük bir değişiklik yaratabilir. Express’e göre Windows 8.1 hala dünyanın 4 numaralı Microsoft işletim sistemi.

Hamle Microsoft'un Windows 7 ve Windows 8.1 için güvenlik güncellemelerini de sonlandırdığı bir döneme denk geliyor. Bu güncellemeler de 10 Ocak'ta sona eriyor.

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