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Teknoloji Google Chrome'da yeni dönem başlıyor
Teknoloji

Google Chrome'da yeni dönem başlıyor

ABD merkezli teknoloji devi Google, internet tarayıcısı Google Chrome'a güvenliği arttıracak yeni özellikler yayınlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 03:58:00 -
Google Chrome'da yeni dönem başlıyor

Google, yayınladığı bir blog yazısında Chrome'a gelecek yenilikleri açıkladı. Bu yeniliklerden en dikkat çekici olanı, kullanıcıların ele geçirilmiş şifreleri için uyarı yapılmasını sağlayacak özellik oldu. Bu özellik ile birlikte şifreleri ele geçirilmiş olan kullanıcılar, Google tarafından uyarılacak.

Şirketin açıklamalarına göre Google Chrome internet tarayıcısı, Chrome 86 sürümüyle birlikte tarayıcıya kaydedilen şifreler ele geçirildiği takdirde kullanıcılara bir uyarı gönderecek. Bu uyarıdan sonra kullanıcılar, internet tarayıcısına kaydettiği herhangi bir şifreyi uyarıda sunulan bağlantıya tıklayarak kolayca değiştirebilecek. Böylece riskin önüne geçilmiş olacak.

Ayrıca şirket, Chrome 86 ile birlikte iOS ve Android kullanıcılarına sunulacak diğer güvenlik özelliklerini de açıkladı. iOS için geliştirilen Google Chrome'a biyometrik doğrulama özelliği eklenecek. iOS kullanıcıları Face ID, Touch ID veya telefon şifrelerini girerek otomatik doldurma özelliğinden faydalanabilecek.

Masaüstü ve Android kullanıcıları ise HTTPS sayfalarına yerleştirilmiş güvenli olmayan formları doldurdukları esnada bir uyarı yazısı ile karşılaşacak.

Güvenliği arttıracak söz konusu özelliklerin ilerleyen günlerde iOS ve Android sürümlerinde yayınlanması bekleniyor.

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