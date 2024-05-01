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Teknoloji Google Chrome kullananlara yapay zeka müjdesi!
Teknoloji

Google Chrome kullananlara yapay zeka müjdesi!

Yeniakit Publisher
2024-05-01 13:23:00 -
Google Chrome kullananlara yapay zeka müjdesi!

Google, Chrome tarayıcının adres çubuğuna makine öğrenimi modelleri eklediğini duyurdu. Araç, bu şekilde daha alakalı ve doğru öneriler sunabilecek.

Google, Chrome tarayıcının adres çubuğuna makine öğrenimi modelleri eklediğini duyurdu. Araç, bu şekilde daha alakalı ve doğru öneriler sunabilecek.
Son zamanlarda yapay zekâ konusunda adımlarını hızlandıran Google, kullanıcılar arasında oldukça popüler olan Chrome tarayıcıya da yenilikler getirmeye çalışıyordu. Örneğin birkaç hafta önce Gemini’ı Chrome’un adres çubuğuna getirmeyi planladığını görmüştük.

Şimdi ise yine adres çubuğuyla alakalı bir gelişme yaşandı. Google, adres çubuğuna makine öğrenimi modelleri eklediğini resmen duyurdu. Özellik, son Chrome sürümüyle (M124) kullanıcılara sunuldu.

Adres çubuğuna eklenen bu yapay zekâ özelliği, aracı bir üst seviyeye çıkararak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Google’ın açıklamasına göre makine öğrenimi modelleri sayesinde çubuk artık daha doğru ve daha alakalı web sayfası önerileri yapabiliyor. Böylece kullanıcı aradığı şeyi çok daha kolay bir şekilde bulabiliyor.

Şirket, adres çubuğu aracının daha öncesinde elle oluşturulmuş ve ayarlanmış formüllere dayandığını, bunların da geliştirilip farklın durumlara uyarlanacak kadar enek olmadığını ifade etti. Yeni makine öğrenimi modelleri ise sorunu ortadan kaldıracak. Adres çubuğunun bu yapısında uzun süredir büyük değişiklikler görmediğimizi düşündüğümüzde güncellemenin çok önemli olduğunu anlayabiliyoruz.

Modellerin çalışma şeklinden de bahsedelim. Bir web sayfasını size önermeden önce onu en son ziyaret ettiğinizden bu yana geçen süreye bakabilecek. Örneğin birkaç saniye veya dakika içinde ayrıldığınız bir sayfayı size göstermeyecek ve o URL’yi düşük alaka düzeyi olarak belirleyecek. Yani kısa sürede ayrılmanızdan dolayı o sayfanın muhtemelen aradığınız site olmadığı çıkarımını yapacak.
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