Google Arama Motoru- Google Araçlar

Google, bir matematiksel terim olan 1 ve 100 tane 0 rakamından oluşan Googol kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Google'daki hizmetler ve ürünler çoğunlukla ücretsizdir. Google'daki uygulamaları kullanmak için herhangi bir ücret ödemezsiniz. Google.com dünya üzerinde her gün milyarlarca insanın gün içerisinde sık sık girip çıktığı bir arama motorudur. Bir çok uluslu Amerikan şirketi olan Google 1995'te iki genç arkadaşın Stantford Üniversitesi'nde BackRub adlı bir arama motoru üzerine çalışmaya başlaması ile ortaya çıktı. Böylelikle Google'ın temelleri atılmış oldu ve 4 Eylül 1998 yılında Google resmen piyasadaki yerini aldı. Bugün ise Google'ın 50 binden fazla çalışanı bulunmaktadır.

Google Arama Motoru nasıl çalışır?

Google'da bir arama yaptığınızda öncelikle Web'de değil Google web dizininde bir arama yaptığınızı bilmeniz gerekir. Bu işlem örümcek adı verilen yazılım programları ile yapılır. Örümcekler ilk olarak bir birkaç web sayfası getirir, ardından bu sayfalardaki bağlantıları izleyerek bunların gösterdiği sayfaları getirir ve sonra bu sayfadaki bağlantıları izler. Sonra bunların bağlantı verdiği sayfaları getirir ve bu şekilde Web'de binlerce makine üzerinde milyarlarca sayfa dizinlenene kadar devam eder. Örneğin: bir çitanın ne kadar hızlı koştuğunu öğrenmek istiyorsunuz. Çitanın koşma hızı diye aramayı yazar ve Enter tuşuna basarsınız. Yazılım bu arama terimlerini içeren her bir sayfayı bulmak için dizinimi arar. Bu örnekte yüzbinlerce olası sonuç vardır. Peki, Google gerçekte istediğiniz birkaç sayfanın hangileri olduğuna nasıl karar verir? Sorular sorarak. 200'den fazla soru vardır. Örneğin arama terimleriniz bu sayfada kaç kez geçiyor, kelimeler başlıkta mı, terimler yan yana mı, sayfada bu kelimelerin eş anlamlıları bulunuyor mu, bu sayfa kaliteli bir web sitesinden mi, yoksa düşük kaliteli, hatta spam gönderen bir siteden mi? gibi sorulara göre sonuçlandırma yapar. Sayfanın PageRank’ı nedir? PageRank, Google kurucuları ve Sergey Brin’in geliştirdiği bir web sayfasının önemini kendisine kaç bağlantı verildiğine ve bu bağlantıların özelliklerine bakarak değerlendiren bir formüldür. Google tüm bu etkenleri birleştirerek her sayfanın genel puanını belirler ve aramanızı gönderdikten sonra yaklaşık yarım saniye içinde arama sonuçlarınızı karşınıza getirir. Google'da kullanışlı ve tarafsız arama sonuçları sunma taahhüdü ciddiye alınır. Hiçbir zaman siteyi dizine eklemek, daha sık güncellemek veya sıralamasını yukarı çekmek için para almaz.

Google Araçları nelerdir?

Google arama motoru özelliğinin yanında birçok farklı uygulamaların yer aldığı bir kurulumdur. Peki Google da hangi uygulamalar var? Google'ın hizmetleri neler? İşte yazımızın bu kısmında Google'a ait uygulamaların ve kullanımları hakkında bilgiler vereceğiz.

Google News: Google News ile global ve yerel ölçekteki tüm güncel haberlere ulaşabilirsiniz.

Gmail: 2004 yılında hizmete sunulan e-posta servisidir. Dünyada bugün birçok şirketin haberleşme platformudur. Tamamen ücretsiz bir hizmettir.

Google Analitics: Google Analitcs ile Web sitenizin performansını ölçümlemlendirebilirsiniz.

Google Translate: 51 dilin çevirisini yapmaktadır. Ayrıca ses ile de çeviri yapma özelliğine sahiptir.

Google Search Console: Google Search Console ile Web sitenizi Google dizinine ekleyebilir ve çeşitli optimizasyonlar oluşturabilirsiniz.

Google Drive: Fotoğraflarınızı, çeşitli belegelerinizi bilgisayarınızda yer oluşturmadan depolayabileceğiniz paylaşılabilir bir hizmettir.

Google Haritalar: Çevrimiçi ücretsiz bir haritalama hizmetidir.

Google Ads (AdWords): Google’ın reklamcılık servisidir. GoogleAds Google'ın reklam hizmeti ile gelir elde ettiği sistemdir. Google Ads, Google'ın site sahiplerine para karşılığı reklam satmasıdır.

Google AdSense: Ürettiği içerikler sayesinde para kazanma aracıdır.

Google özellikleri nelerdir?

Öncelikle Google'ın en önemli özelliklerinden biri arattığınız bir kelimeyi sayfa sonuçlarında bulma oranınız %90 dır. Arama yaptığınız konuyu tüm dünya üzerinde sonuçlandırır, hızlı yüksektir. Anında cevaplar. Arama yaptığınız kelimeyi, video, haber, görüntü, harita, web sitesi gibi şekilleri ile arama yapmanızı sağlar. Aynı zamanda girdiğiniz aramayı düzelterek alternatifler sunar.

Google'ın güvenlik önlemleri nelerdir?

Google’da yetişkinler için güvenli arama özelliği mevcuttur. Aynı zamanda tabletinizde sadece izin verilen uygulamalara oyunlara erişim sağlayabilirsiniz.