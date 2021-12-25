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Kadın - Aile Google açıkladı! 2021'de en çok aratılan 3 yemeğe bakın ne?
Kadın - Aile

Google açıkladı! 2021'de en çok aratılan 3 yemeğe bakın ne?

Google en çok aratılan yemekler listesini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 19:57:00 - 2021-12-25 20:00:51
Google açıkladı! 2021'de en çok aratılan 3 yemeğe bakın ne?

2021 yılında en çok aranan 3 popüler yemek...

1- Birria Tacos: Bu senenin en çok aratılan yemeği Meksika mutfağından! Acı biber bazlı keçi eti, sarımsak, kimyon, defne yaprağı ve kekik karışımından yapılan ve düşük ateşte pişirilen geleneksel bir güveç tarifi.

2-Kızarmış pilav:  Bu Endonezya kızarmış pilavı tarifi ise bu senenin en çok aratılan 2. tarifi olmuş. Uzakdoğu mutfağı bu senenin en çok ilgi duyulan mutfaklarından bir yemek.

3-Feta pasta:  Bu senenin 3 numarasında feta pasta var.  O kadar çok aratılmış ki, herkes karbonhidratı arar olmuş.

 

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