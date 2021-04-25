Google, 962 binden fazla uygulamayı Play Store'dan kaldırdı!

Google tarafından yapılan son açıklamaya göre, 2020'de 100 milyardan fazla yüklü uygulama Play Protect tarafından her gün tarandı. İlk defa 2017'de hizmete giren Play Protect, kullanıcılara Android güvenliği konusunda destek sağlamak için düşülmüştü.

2020'de sahte haberler, virüsler ve kötü niyetli kodlarda büyük bir patlama yaşanmıştı. Google, uygulamaların yanlış bilgi yoluyla kullanıcılara zarar vermesini engellemek için epey adım atmış görünüyor.

Google'ın makine öğrenimi algoritmaları, belirli kuralları ihlal ettikleri için 2020 yılı içerisinde 962.000'den fazla uygulamanın Play Store'da yayınlanmasını durdurduğunu söylüyor. Aynı şekilde, 119.000 kötü niyetli ve spam içerikli geliştirici hesabı da kapatıldı.

Diğer geliştirmeler arasında, arka planda konuma erişim isteyen tüm uygulamaların incelenmesi ve geliştiricilerin bu bilgileri sadece kullanıcı için bir avantaj sağlıyorsa talep etmeleri kuralının getirilmesi söz konusu. Bu yönergelere uymayan uygulamalar Play Store'dan kaldırılıyor. Google, yakında bu süreç hakkında daha fazla bilgi açıklamayı planlıyor.

Google, Play Store'da kötü niyetli içeriğin dağıtılmasını engelleyen çabalara yatırım yapmaya devam edeceğini söylüyor. Şirket, yalnızca kullanıcılar arasında değil, geliştiricilerde de güven oluşturmayı ve sürdürmeyi umuyor. Geçtiğimiz yıl alınan önlemlerin geliştirici memnuniyetinin artmasına ve genel olarak itiraz sayısının azalmasına neden olduğu belirtiliyor.