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Sağlık Gönüllüler üzerinde aşılama çalışmaları devam ediyor
Sağlık

Gönüllüler üzerinde aşılama çalışmaları devam ediyor

Çin'den getirilen koronavirüs aşısının faz-3 çalışmaları devam ediyor. Aşılama çalışması gönüllü vatandaşlar üzerinde sürdürülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:01:00 -
Gönüllüler üzerinde aşılama çalışmaları devam ediyor

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ürettiği aşının faz-3 çalışmaları, ülkemizdeki gönüllü vatandaşlarda uygulanmaya devam ediyor.

İlk önce antikor ve PCR testi yapılıyor

Türkiye'de, Çin'in Kovid-19 için ürettiği aşının faz-3 çalışmalarının yapıldığı 25 merkezden biri olan Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki çalışmalara gönüllü katılan vatandaşlara ilk etapta antikor ve PCR testi yapılıyor.

İki doz uygulanıyor

Kovid-19'a yakalanmamış kişiler daha sonra merkeze davet edilerek, iki doz halinde aşı oluyor.

Prof. Bayındır: Gönüllü sağlık çalışanlarından başladık

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır, eylül ayından itibaren önce gönüllü sağlık çalışanlarında şimdi de gönüllü vatandaşlarda aşı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

'Günlük 20 gönüllüyü aşılama programına alıyoruz'

Bayındır gönüllülük esası ile devam eden faz-3 çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşların yoğun bir ilgisi var. Biz şu an günlük 20 gönüllümüzü tarayarak aşılama programına alıyoruz. Dünyada ve ülkemizde tedavisi konusunda bir çok tartışmaların olması, yoğun bakımdaki hastaların kötü seyretmesi, insanlarda tedavi sıkıntılarını yaşamaktansa 'hastalığa yakalanmayayım' isteği son derece doğaldır. Tüm dünyanın beklentisi aşıların bir an önce klinik kullanıma girmesidir. Bu bağlamda ülkemizde de çalışmalar devam ediyor."

'Salgının bir an önce bitmesi çabasındayız'

Aşı çalışmalarına eşiyle gönüllü olan Sinem Demir (21) ise aile büyüklerinin ve yakınlarından birçok kişinin koronavirüs olduğunu, bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirtti. Demir, şunları söyledi:

"Babam, annem, abim hepsi koronavirüs oldu. Çok sıkıntılı günlerdi. Babam biraz hafif atlattı, annem astım hastası, abim sağlık çalışanı pandemi ekibindeydi oradan kaptı. Başta çok basit gibi görünüyordu ama sonradan hepimizi baya bir zorladı. Ağrılar, sonra tat ve koku kaybı, ateş öksürük çok fazla oluyordu. Annemin 14 günlük karantina süreci 3 haftaya kadar çıktı, sonucu bir türlü negatife dönmüyordu. Biz hijyenimize dikkat ediyorduk ama insan nereden geleceğini hiç bilmiyor. Salgın bir an önce bitsin biz bunun çabasındayız."

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Yorumlar

Salihce

Dünyada hiç bir yetkili kurulun onaylamadığı ne idüğü belirsiz Çin aşısı tam bir fiyaskodur. Birde Endonezya ya tanesi 13 dolardan sattıkları aşıyı bize 75 dolardan alacağız. Sipariş verilecek 50 milyon dozmuş. Kim kazanacak kime gidecek aradaki fark ?
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