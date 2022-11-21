Gönüllü öğretmenler hayat kurtaracak
Türkiye’nin deprem açısından riskli illeri arasındaki Bingöl’de, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminde (AKUB) gönüllü öğretmenler, aldıkları profesyonel eğitimle afetle mücadeleye destek sunacak.
Depreme karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimlere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB’dan 30 gönüllü öğretmen, uzmanların verdiği teorik eğitimlerin ardından sahada gerçekleştirdikleri tatbikatlarla deneyim kazandı.
Eğitimler sayesinde öğretmenler afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek AFAD ekipleri ile organize şekilde çalışacak seviyeye ulaştı. Deneyim kazanan öğretmenler öğrencilerine de afet bilincini aşılayacak ve olası afetlerde görev alacak.