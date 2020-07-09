Gönüllü itfaiyeciler sahada ekiplere destek vermeye başladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce 2010 yılında başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında aralarında doktor, hemşire, ev hanımı, öğretmen, memur ve işçinin de bulunduğu 412 vatandaş eğitimlerini tamamladı.

Yaklaşık 8 hafta süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından girdikleri sınavla sertifika almaya hak kazanan gönüllü itfaiyeciler, yaşadıkları bölgelerde meydana gelen doğal afetlerin yanı sıra yangın, kaza ve kurtarma çalışmalarında belediye ekipleriyle beraber vatandaşların yardımına koşuyor.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamanda, gönüllü itfaiyecilik projesinin 8 hafta sürdüğünü ve katılımcıların 90 saatlik eğitime tabi tutulduğunu söyledi.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından kursiyerlerin sınavdan geçeceklerini, başarılı olanlara ise düzenlenen törenle sertifikalarının teslim edildiğini anlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Gönüllü itfaiyeci adaylarımız arasında doktor, hemşire, öğretmen, öğrenci, özel güvenlikçi, ev hanımı, memur ve işçi de yer almaktadır. Adaylarımız, yangın çıkan bir binadan havalı atlama minderiyle mahsur kalanları tahliye etme şekilleri, teknik kurtarma malzemeleri kullanımı, ip ve düğüm atma becerisi, sedye bağlama teknikleri ve karabinalarla çift emniyetli iniş konularında aldıkları eğitimleri uygulama fırsatı buldular. Eğitimde kurtarmanın önemi, makara sistemleri, kurtarma esasında kişilerle diyalog, kazazedeye yaklaşım usulleri, sedye çeşitleri, kazazedenin sedyeye alınması ve taşınması, emniyet kemerinin önemi, ip düğümleri, teknik malzemelerin tanımı, yangın, yangından korunma ve söndürme şekilleri ile ilgili bilgiler verildi."

- "Müdürlüğümüz Batı Karadeniz bölgesinin en modern itfaiye teşkilatıdır"

Muhammet Ali Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları eğitimlerin son bölümünü tamamladıklarını ve yeni dönemde de eğitimlere ara vermeden başlayacaklarını belirtti.

"Müdürlüğümüz Batı Karadeniz bölgesinin en modern itfaiye teşkilatıdır." diyen Ateş, şunları kaydetti:

"Gerek ekipman ve gerekse personel olarak yaşanabilecek doğal afetlerin yanı sıra olumsuz durumlarda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermekteyiz. Bu doğrultuda yeni gönüllü itfaiyecilerin yetişmesi için de 2010 yılından bu yana gönüllü itfaiyecilik projesini hayata geçirdik. Amacımız gönüllü itfaiyecilerimizin sayısını arttırarak başta doğal afetler olmak üzere yaşanabilecek olumsuz durumlarda kayıpları en aza indirmektir."