Gönül Yazar hastaneye mi kaldırıldı? Gönül Yazar’dan son dakika üzücü haber geldi. Bir süredir hastaneye sık sık giden Gönül Yazar kontrol için gittiği hastaneden safra kesisinde taş olduğu anlaşıldı. Ünlü sanatçı Gönül Yazar’ın safra kesesindeki taşın ameliyatla alınmasına karar verildi. Peki Gönül Yazar sağlık durumu nasıl? İşte son dakika Gönül Yazar haberleri.

Usta sanatçı Gönül Yazar’ın hastaneye yatırıldığını duyuran ve Yazar’ın hastanede çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, “Efsane sanatçılarımızdan Gönül Yazar, bugünlerde sağlık sorunları ile uğraşıyor. 14 Nisan’da hastanede kontrolleri yapıldı ve safra kesesi taş dolu olduğu anlaşılan Yazar’ın, ameliyata alınmasına karar verildi ancak eve gönderilmişti. Gönül Hanım, dün bulantı nedeni ile tekrar hastaneye yatırıldı ve kan değerlerine bakılıyor. Zor günler geçiren usta sanatçımızı sevenleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ben de kendisine acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

Şarkıcı ve sinema oyuncusu olan Gönül Yazar 12 Ağustos 1932 tarihinde İzmir'de doğdu. Asıl adı Mürşide Gönül Özyeğiner’dir. İlk evliliğini 14 yaşında iken Necdet Yazar'la yaptı. Ankara Radyosuna giren sanatçı orada Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli müzik ustalarından eğitim aldı. Daha sonra Ankara Radyosundan İstanbul sahnelerine geçerek profesyonel müzik yaşamına başladı. 22 yaşında Ege Ses Kraliçesi Yarışmasında birinci seçildi. Uzun yıllar Zeki Müren’le birlikte sahne aldı. 1962 yılında ilk müzik çalışması olan “Bak Bir Varmış / Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı” adlı 78’liğini çıkardı. Sanatçının ilk 45’liği ise 1965 senesinde yayınladığı “Kelebeğim/Hayran Olurum Aşkı Bilene” adlı çalışmasıdır.

Sanatçı daha sonra sinema filminde oyunculuğa başladı. Yönetmenliğini Hulki Saner’in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy’la paylaştığı “Taş Bebek” adlı ilk filmidir. Bu arada Karaca Tiyatrosunun sahnelediği “Papazlar Trafiği” adlı bir İngiliz tiyatro çalışmasında da Gülriz Sururi ve Adile Naşit gibi gözde sanatçılarla aynı sahneyi paylaşarak oyunculuk yönünü güçlendirdi. Genelde Türk sanat müziğini seslendiren Gönül Yazar, zamanla pop müzik tarzında da okumaya başladı ve sahne programlarında oldukça beğeni topladı. Yaşar Güvenir’in “Sensiz Saadet Neymiş” isimli bestesini seslendirdiği 45’liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 senesinde yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 senesinde yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri onu Türk müziğinin unutulmazları arasına soktu.

Üç kız kardeşi ve bir erkek kardeşi bulunan Gönül Yazar'ın Ahsen adındaki kardeşinin şizofren olduğunu ve intihar ettiğini söylemiştir. İlk evliliğini Necdet Yazar’la yapan ve onun soyadını taşıyan sanatçı, henüz 22 yaşında ikinci evliliğini ünlü söz yazarı Fikret Şeneş’in eşi Bedii Çapa ile yaptı. Daha sonra beş kez daha evlenen sanatçı, 2015 senesinde katıldığı bir evlilik programında orada evlilik için bulunan Demir Bey’le evlenmek için programa katılarak dikkatleri üzerine topladı.

Albümleri :

Gönül Yazar (Şençalar Plak), Dertleri Zevk Edindim (Arya Plak), Nisan Yağmuru (Televizyon Plak), O Ağacın Altı (Kervan Plak), Artık Bu Solan Bahçede (Atlas Plak), Çakıl Galasında (İstanbul Plak), Ağlar Gezerim (Yavuz Plak), Gönül Yazar'dan Seçmeler (Yavuz Plak), Tadı Yok Sensiz Geçen (Yavuz Plak), Aldırma Gönül (Elenor Plak), Taş Bebek (Elenor Plak), İşte Benim Dünyam (Elenor Plak), Gönül Defterim (Elenor Plak), Gönül'den Gönüllere (Emre Plak), Sevmek İstiyorum (Elenor Plak), Kırmızı Gülün Alı Var (Harika Plak), Bir Zamanlar 2 (karma) (Ossi Müzik), En İyileriyle Gönül Yazar (Ossi Müzik).

Filmleri:

Tanık (1992), Vurgun (1973), Gel Desen Gelemem Ki (1969), Ölüme Giden Yol (1969), Kara Gözlüm Efkarlanma (1968), Aslan Yürekli Reşat (1967), Trafik Belma (1967), Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966), Fakir Bir Kız Sevdim (1966), Halime'yi Samanlıkta Vurdular (1966), İdam Mahkumu (1966), Kanlı Mezar (1966), Mezarını Hazırla (1966), Namus Kanla Yazılır (1966), Dudaktan Kalbe (1965), Taçsız Kral (1965), 65 Hüsnü (1965), Adım Çıkmış Sarhoşa (1965), Bilen Kazanıyor (1965), Bir Garip Adam (1965), Hüseyin Baradan Çekilin Aradan (1965), Kocamın Nişanlısı (1965), Yalancının Mumu (1965), Cımbız Ali (1964), Köye Giden Gelin (1964), Sahte Sevgili (1964), Şu Kızların Elinden (1964), Var mı Bana Yan Bakan (1964), Kelepçeli Aşk (1963), Ateşli Kan (1962), Bir Gecelik Gelin (1962), Bir Bahar Akşamı (1961) Taş Bebek (1960).