Gönül refakatçileri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, “Gönüllere Refakat Ediyoruz” sloganıyla başlatılan proje kapsamında, ev temizliği, kişisel bakım, market alışverişi, doktor kontrolü ve resmi kurumlardaki işlemlerinde yardım ettiği yaklaşık 200 yaşlının hayatına dokunuyor. Büyükşehir Belediyesinin Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünde 7 ay önce hayata geçirilen “Geniş Ailem” Projesi sayesinde, yalnız yaşayan yaşlılara temizlik, alışveriş, yemek, banyo ve doktor kontrolleri gibi günlük işlerinde destek veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse, yaptığı açıklamada, “Geniş Ailem” Projesi’nin Kocaeli sınırları içerisinde yalnız yaşayan 60 yaş ve üzerinde, bakacak kimsesi olmayan insanlara yönelik bir hizmet olduğunu belirtti.

Projenin 12 ilçeyi kapsadığını vurgulayan Köse, şunları söyledi:

“Bu proje kapsamında sağlık hizmetleri ve sosyal destek hizmetleri veriyoruz. Gönül yolculuğunda yalnız kalan kişilerin gönüllerine refakat ediyoruz. Zamanla arkadaşlarımız bu yaşlılarımızın çocukları, torunları oluyor.”