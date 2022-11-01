Gönül Dağı'nın yıldız ismi geri dönüyor! Anlaşma kesin olarak sağlandı!
TRT1'de ekranlara gelen Gönül Dağı'nın eski oyuncusu Gülsim Ali İlhan, dizi sektörüne dönüş yapıyor. Yıldız oyuncu Avcı dizisi ile el sıkıştı.
Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Gülsim Ali, Bozdağ Film’in TRT için hazırladığı “Avcı” dizisiyle görüşüyordu.
Son gelen haberlere göre güzel oyuncu yapım şirketiyle el sıkıştı. Yakında sete çıkması planlanan dizinin yönetmen koltuğunda Can Emre oturacak.
Atilla Engin’in senaryosunu yazdığı dizide Gülsim Ali, Uğur Güneş, Burak Tozkoparan, İdris Nebi Taşkan, Emre Dinler ve Tezhan Tezcan’la görüşüyor.
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