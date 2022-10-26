  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın için son tahmin geldi: Hemen dönün

İtalya'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Atatürkçü CHP şimdi hapı yuttu! Hüseyin Baş 6’lı masaya bakın neden alınmamış

Nedenini açıklayıp duyurdular! Fiyatlar çok sert düşecek

Halk TV'de şaşkına çeviren itiraf! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı

Çiftçi traktör sürerken rastladı... Heyecan dorukta! İçinden ne çıkacak?

Haluk Levent konserde kaybolan çocuğu sahneye çıkarttı! Annesini bulmak için bakın ne yaptı

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Eşref Fakıbaba hakkında flaş karar

Doları olanlar aman dikkat! İslam Memiş 'dolara müdahale gelecek' dedi ve o tarihi açıkladı

AK Parti, kritik toplantı için o 3 partiye davet göndermedi! O partileri duyanlar şaştı kaldı
Medya Gönül Dağı'nın yıldız ismi acı haberi verdi
Medya

Gönül Dağı'nın yıldız ismi acı haberi verdi

TRT1'de Cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini oynayan Ferdi Sancar kötü haberi takipçileri ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 16:30:00 -
Gönül Dağı'nın yıldız ismi acı haberi verdi

TRT1 ekranlarının ev sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, her yeni bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Sefer karakteriyle ekranlarda gözüken Ferdi Sancar, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla takipçilerini üzdü. Sancar, babası hakkında yaptığı açıklama ile dua etti...

Diziler arasında reyting rekorları kıran Gönül Dağı isimli TRT dizisi, her geçen gün izleyici kitlesini arttırmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, oyuncularının özel hayatlarını da gündeme getirdi. Sefer karakteriyle boy gösteren Ferdi Sancar, son paylaşımıyla takipçilerini üzdü.

Ünlü oyuncu Sancar, paylaşımında babasının rahatsız olduğunu ifade eden cümlelere yer verince, takipçileri tarafından dua yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu paylaşımında "Bazı şeylerin adı yeter, mesela baba... Allah yar ve yardımcın olsun." notunu düştü.

Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!
Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!

Medya

Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!

Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bakalım şimdi ne olacak?
Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bakalım şimdi ne olacak?

Medya

Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bakalım şimdi ne olacak?

Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı
Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

Medya

Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

Gönül Dağı'nda beklenen oldu! Bomba gelişme...
Gönül Dağı'nda beklenen oldu! Bomba gelişme...

Medya

Gönül Dağı'nda beklenen oldu! Bomba gelişme...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23