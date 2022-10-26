Gönül Dağı'nın yıldız ismi acı haberi verdi

TRT1 ekranlarının ev sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, her yeni bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Sefer karakteriyle ekranlarda gözüken Ferdi Sancar, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla takipçilerini üzdü. Sancar, babası hakkında yaptığı açıklama ile dua etti...

Diziler arasında reyting rekorları kıran Gönül Dağı isimli TRT dizisi, her geçen gün izleyici kitlesini arttırmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, oyuncularının özel hayatlarını da gündeme getirdi. Sefer karakteriyle boy gösteren Ferdi Sancar, son paylaşımıyla takipçilerini üzdü.

Ünlü oyuncu Sancar, paylaşımında babasının rahatsız olduğunu ifade eden cümlelere yer verince, takipçileri tarafından dua yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu paylaşımında "Bazı şeylerin adı yeter, mesela baba... Allah yar ve yardımcın olsun." notunu düştü.