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Gündem Gönül Dağı'nın revaçta isminden üzüntüye uğratan haber! Başına gelen olay herkesi telaşlandırdı
Gündem

Gönül Dağı'nın revaçta isminden üzüntüye uğratan haber! Başına gelen olay herkesi telaşlandırdı

TRT1'in reyting rekortmeni projesi Gönül Dağı oyuncusundan izleyenlerin moralini bozacak gelişme duyuruldu. Oyunculuk kariyerine Gönül Dağı dizisinde devam ederek hızlı yükseliş kaydeden Eser Eyüboğlu, koronavirüse yakalandı. Korona Virüsü salgını bulaşması sonucu acilen karantinaya giren Gönül Dağı oyuncusu Eser Eyüboğlu'nun durumu takipçilerini üzdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 11:29:00 -

TRT1'in esaslı yapımı Gönül Dağı'na renk katan oyuncusu Eser Eyüboğlu'dan izleyici kitlesini kaygıya sevk edecek haber aktarıldı. Hem duygu yoğunluğu yaşatan konusu hem de oyuncuların hayran bırakan performansıyla izleyenleri apayrı bir dizi tecrübesi sunan Gönül Dağı'nda Covid-19 paniği yaşandı.

Gönül Dağı'nda üstlendiği Selami karakteriyle çok kısa bir zaman dilimi içerisinde izleyenlerin dikkatini üstünde toplayan Eser Eyüboğlu'nun yaptırmış olduğu Korona Virüsü test sonuçları pozitif çıktı. TRT1'in esaslı yapımı Gönül Dağı'na renk katan oyuncusu Eser Eyüboğlu'dan izleyici kitlesini kaygıya sevk edecek haber aktarıldı. Hem duygu yoğunluğu yaşatan konusu hem de oyuncuların hayran bırakan performansıyla izleyenleri apayrı bir dizi tecrübesi sunan Gönül Dağı'nda Covid-19 paniği yaşandı.

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Yorumlar

en ma

Haber yapıyorsun haberin öznesinin resmi yok filmin fragmanını koyuyorsun, ismini googleden aratıp bakmak zorundamıyız, resmini koysana kardeşim kim hasta olmuş, sanki bütün artistleri ezbere biliyoruz,
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