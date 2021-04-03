Gönül Dağı'nın revaçta isminden üzüntüye uğratan haber! Başına gelen olay herkesi telaşlandırdı

TRT1'in esaslı yapımı Gönül Dağı'na renk katan oyuncusu Eser Eyüboğlu'dan izleyici kitlesini kaygıya sevk edecek haber aktarıldı. Hem duygu yoğunluğu yaşatan konusu hem de oyuncuların hayran bırakan performansıyla izleyenleri apayrı bir dizi tecrübesi sunan Gönül Dağı'nda Covid-19 paniği yaşandı.

Gönül Dağı'nda üstlendiği Selami karakteriyle çok kısa bir zaman dilimi içerisinde izleyenlerin dikkatini üstünde toplayan Eser Eyüboğlu'nun yaptırmış olduğu Korona Virüsü test sonuçları pozitif çıktı. TRT1'in esaslı yapımı Gönül Dağı'na renk katan oyuncusu Eser Eyüboğlu'dan izleyici kitlesini kaygıya sevk edecek haber aktarıldı. Hem duygu yoğunluğu yaşatan konusu hem de oyuncuların hayran bırakan performansıyla izleyenleri apayrı bir dizi tecrübesi sunan Gönül Dağı'nda Covid-19 paniği yaşandı.