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Medya Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan, Fransa'da iki ödül
Medya

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan, Fransa'da iki ödül

Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizileriyle tanınan Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan, Fransa'da iki ödül aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 19:12:00 -
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan, Fransa'da iki ödül

Oynadığı Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Gönül Dağı gibi dizilerle farklı ülkelerde büyük bir hayran kitlesi yakalayan Gülsim Ali İlhan Fransa'nın Lyon kentinde haftasonu düzenlenen 'Festiculture' etkinliğinde iki ödül aldı.

İlhan, tören sonrası Eyfel Kulesi'ni ziyaret için gittiği Paris'te sevenlerinin yoğun ilgisi nedeniyle adeta yürümekte zorlandı. Özellikle gurbetçi hayranlarıyla fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, Fransa'da gördüğü ilgiden son derece memnun kaldığını ifade etti.

Lyon'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'Festiculture' etkinliğine Gülsim Ali, Berk Atan, Cihangir Ceyhan gibi ünlü Türk oyuncular katıldı. Festival, ödül töreninin dışında konferans, imza günleri, yöresel yemek sunumları gibi farklı kültürel etkinlikleri kapsıyor.

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