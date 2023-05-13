Gönül Dağı'nda veda sonrası sürpriz gelişme! Duyanlar kulaklarına inanamadı...

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin doksan yedinci bölümü, 13 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları bilişim vadisi inşaatının beklenmedik bir şekilde durmasıyla zor anlar yaşar. Amcaoğulları bir yandan inşaat işleri bir yandan roket geliştirme ile uğraşırken ziyaretlerine biri gelir. Amcaoğullarının, iş teklifine cevabı ne olacaktır?

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Asuman ve Cemile'nin Pekin ördeği aşerir. Ramazan ve Veysel, panik içinde Pekin ördeği ararlar. İkili Pekin ördeğini bulabilecek midir?

Selami, Garip'in müzik yapmasını ısrarla isteyen yapımcıyla ters düşer. Selami müziğe küserken, Keriman ipleri eline alır. Keriman ne yapacaktır?

Rıfat ve Mihriban yeni bir tedavi denerler. Rıfat tedavi masraflarını karşılayabilmek için ne yapacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun rol alıyor.

Gönül Dağı’nın doksan yedinci bölümü, 13 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...