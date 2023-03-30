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Medya Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Duyanlar kulaklarına inanamadı...
Medya

Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Duyanlar kulaklarına inanamadı...

Yeniakit Publisher
2023-03-30 13:00:00 -
Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Duyanlar kulaklarına inanamadı...

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin doksan birinci bölümü, 1 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Tarım arazilerinin böceklerin istilasına uğramasıyla kasaba halkı zor durumda kalır…

Amcaoğullarıyla mantar ararken Taner'in başına ne gelecek?

Dişçi Musa'nın huzurevine yerleşmesiyle üzülen Cemile, hastaneye kaldırılır. Cemile'nin hastalığı nedir?

Selami ve Keriman'ın beklenmedik ziyaretçileri kimler?

“Gönül Dağı” 3. Sezon 91. Bölüm 1 Nisan 2023 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin doksan birinci bölümü, 1 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Tarım arazilerinin böceklerin istilasına uğramasıyla kasaba halkı zor durumda kalır. Amcaoğulları ve kasabalılar mantar aramaya başlarlar. Arama sırasında Taner'in başına ne gelecektir?

Asuman ve Münir arasında gerginlik devam eder. Gazeteden okuduğu haberle şaşıran Münir ne yapacaktır?

Dişçi Musa'nın huzurevine yerleşmesiyle üzülen Cemile, hastaneye kaldırılır. Cemile'nin hastalığı nedir?

Selami ve Keriman'a beklenmedik ziyaretçiler gelir. Gelen kişiler kimdir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Merve Yıldız, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin rol alıyor

Gönül Dağı’nın doksan birinci bölümü, 1 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...

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