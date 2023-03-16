Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Duyanlar kulaklarına inanamadı...

Ciritçi, Taner ve Selma, Divane'yi bulabilecekler mi?

Veysel ve Cemile, Dişçi Musa'yı doktora gitmeye ikna edebilecek mi?

Asuman ve Ramazan arasında sert rüzgarlar esmeye devam ediyor…

İkilinin barışması için Kaya Ailesi devreye giriyor…

Asuman'ın beklemediği haber nedir?

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“Gönül Dağı” 3. Sezon 89. Bölüm 18 Mart 2023 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Dizinin seksen dokuzuncu bölümü, 18 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Ciritçi, Taner ve Selma güneş tutulması sonrası Divane'yi ararlar. Divane'yi sağ bir şekilde bulabilecekler midir?

Veysel ve Cemile, Dişçi Musa'nın hastalık belirtilerinin artmasıyla endişelenirler. Kenan'ın da yardımıyla Dişçi Musa'yı doktora gitmeye ikna edebilecekler midir?

Baba evine dönen Asuman'ın Ramazan'la arasının düzelmesi için Kaya Ailesi devreye girer. Aile toplantısının ardından Asuman'la Ramazan'ın arası daha da kötü olur. Asuman, beklemediği bir haber öğrenir.

Asuman'ın öğreneceği haber nedir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Merve Yıldız, Özlem Mert Köseoğlu,

Kadir Bertan, Mustafa Şahin rol alıyor.

Gönül Dağı’nın seksen dokuzuncu bölümü, 18 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…