Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bakalım şimdi ne olacak? Şimdi şok olacak!

Gedelli Kasabası'nda bazı gariplikler yaşanmaya başlar…

Kasabada elektriğin gitmesi ve rüzgarın hiç esmemesinin sebebi nedir?

Selma ve Gülsüm, Taner hakkında konuşur… Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?

Elif düğün yapmaktan vazgeçer... Düğün gerçekleşecek midir?

Selma ve ailesinin Bayramda sürpriz ziyaretçileri kim olacak?

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“Gönül Dağı” 3. Sezon 94. Bölüm 22 Nisan 2023 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin doksan dördüncü bölümü, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü 22 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır. Amcaoğulları bu sorunun kaynağını araştırmaya başlar. Kasabada elektriğin gitmesi ve hiç rüzgarın esmemesinin sebebi nedir?

Selma ve Gülsüm, Taner hakkında konuşur. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?

Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir?

Fazıl, Selma'yı bayramda mutlu etmek için birisini evine getirecektir. Ziyaretçileri kimdir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun rol alıyor.

Gönül Dağı’nın doksan dördüncü bölümü, 22 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...