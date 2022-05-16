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Medya Gönül Dağı'nda şok gelişme! Başrol diziye veda ediyor
Medya

Gönül Dağı'nda şok gelişme! Başrol diziye veda ediyor

Gazeteci Birsen Altuntaş, Gönül Dağı dizisinde başrol olarak rol alan Gülsim Ali İlhan'ın fenomen yapımdan ayrılacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 11:19:00 -
Gönül Dağı'nda şok gelişme! Başrol diziye veda ediyor

Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, TRT’nin Köprü Film imzalı dizisi Gönül Dağı her hafta cumartesi akşamları reytinglere damgasını vuruyor. Eskişehir’de çekilen sevilen dizide son günlerde bir sorunun yanıtı aranıyor.

Dizide Berk Atan’la başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu… Dizinin fanatik seyircileri bu konuda sosyal medyada Gönül Dağı Dilek’siz Olmaz başlıklarıyla kampanyalar yapıyor.

Diziyle ilgili kulislerde konuşulan bilgilere göre; iddialar doğru… Gülsim Ali “Gönül Dağı”na veda ediyor. Peki bu veda ne zaman gerçekleşiyor diyorsanız; cevabı 65. bölümde…

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