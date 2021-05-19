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Medya Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek
Medya

Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek

Duygusal hikayesi başarılı performansıyla reyting rekorlarını alt üst eden Gönül Dağı dizisinin 29. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Taner'in bütün icatlarının patentlerini satmaya karar vermesi şok etkisi meydana getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 07:53:00 -

Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı dizisi yayınlandığı her hafta reytinglerde ilk sıraya oturmayı başarıyor.

Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizide her hafta heyecan dolu yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sezon finaline hazırlanan dizinin 29.bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Fragman'da Taner'in bütün icatlarının patentlerini satmaya karar vermesi izleyici de şok etkisi meydana getirdi.

Gönül Dağı’nın 29.bölümü 22 Mayıs Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

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