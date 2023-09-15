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Medya Gönül Dağı'nda flaş gelişme: Yeni oyuncu projeye Adile’ karakteri ile katıldı! Türkiye'ye haberi verdiler
Medya

Gönül Dağı'nda flaş gelişme: Yeni oyuncu projeye Adile’ karakteri ile katıldı! Türkiye'ye haberi verdiler

Yeniakit Publisher
2023-09-15 19:45:00 - 2023-09-15 19:50:43
Gönül Dağı'nda flaş gelişme: Yeni oyuncu projeye Adile’ karakteri ile katıldı! Türkiye'ye haberi verdiler

Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini canlandıran Ecem Özkaya diziden ayrıldıktan sonraki sözleri ile gündem olurken reyting rekoru kırarak giren TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı kadrosuna usta bir sanatçı daha katıldı: Usta oyuncu Süeda Çil Gönül Dağı ailesine‘ Adile’ karakteri ile katıldı!

Dördüncü sezonuna reyting rekoru kırarak giren TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı kadrosuna bir sanatçı daha katıldı: Süeda Çil…

Gönül Dağı ailesine katıldı! Süeda Çil, ‘Adile’ karakteri rolü ile geliyor

Televizyon dizilerinin ve filmlerin sevilen yıldızı Çil, Gönül Dağı’nda mucit amcaoğullarının yanında çalışmaya başlayan kızı Filiz’le (Öge Sözbaş) birlikte Gedelli’ye yerleşen Adile karakterini oynuyor.

diziler'coma ilk bölümden itibaren her Cumartesi izleyicilerin gözdesi olan Gönül Dağı ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Süeda Çil, yeni rolüyle ilgili soruları yanıtlandırdı.

-Gönül Dağı’nın dördüncü sezonunda ‘Adile’ karakterini oynayacaksınız. Bize karakterinizi anlatabilir misiniz? Adile nasıl bir kadın, nasıl bir anne, Gedelli kasabasına uyum sağlayabilecek mi onu orada sorunlar bekliyor mu?

-Adile, tam bir ‘Anadolu kadını’. Cefakar, çalışkan ve ekmeğini taştan çıkaran bir kadın. Kızı ile kendi için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Dizimizdeki diğer kahramanlar gibi hayat mücadelesi içinde… Kızı Filiz ile kurdukları mütevazı bir dünyaları var. Gedelli kasabasında başına neler gelecek şu an bilmiyorum ama ne gelirse gelsin Adile hakkından gelir. Ona güveniyorum ben. Çünkü Anadolu kadınları her şeyin hakkını verir, her zorluğun üstesinden gelir. dedi
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