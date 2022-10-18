Gönül Dağı'nda beklenen oldu! Bomba gelişme...

TRT 1 ekranlarının iç ısıtan, sımsıcacık bozkır ve aile dizisi Gönül Dağı her cumartesi ekrana geliyor ve her bölümü ile büyük ses getiriyor. 2. sezonu ile de beklenen başarıyı sağlayan dizide Dilek'in zamansız vedası tüm dengeleri değiştirmişti. Herkes Taner'in partneri kim olacak derken o karakter diziye sessiz sedasız girdi. İşte Gönül Dağı'nda Taner'in partneri...

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan ve cumartesi akşamlarına adınız yazdıran Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği dizide herkesin merakla beklediği o haber geldi.

2. sezonu ile yine fırtınalar estiren rakiplerine nal toplatan dizi Gönül Dağı'nda Taner'in biricik sevdası Dilek'in vedası izleyenleri üzmüştü. Bu vedanın ardından uzun bir araya giren Gönül Dağı 2. sezonun ilk bölümlerinde büyük bir seyirci kıyımı yaşamıştı.

Rekortmen dizinin sıkı takipçileri Aylin karakterine alışamamış ve Gülsim Ali İlhan’ın yerine konulmasına pek alışamamıştı.

Gözler Dilek'i aramıştı ve senaryodaki boşluk dikkat çekmişti. Herkes Taner'in sevgilisi kim olacak diye sabırla beklerken seyircinin beklediği güzel haber geldi.

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar, Ege Aydan, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi usta isimlerin oyuncu kadrosunu oluşturduğu Gönül Dağı dizisi hem ağlatmaya hem de güldürmeye devam ediyor.

Rekortmen dizinin sıkı takipçileri Aylin karakterine alışamamış ve Gülsim Ali İlhan’ın yerine konulmasına pek alışamamıştı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Gönül Dağı yapımcıları harekete geçti ve Aylin karakteri yani Berfin Kıymaz’ı sessiz sedasız kadrodan çıkardılar. Gönül Dağı dizisinde herkesin gözü Dilek karakterini ararken yeni gelen isim ise seyirciyi bir hayli heyecanlandırdı.

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin yerine geçecek isim Melis Sevinç oldu.

Güneş taşıyan adamın kızı rolünde kadroya dahil olan Melis Sevinç Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen karakteri ile izleyicinin karşısına çıktı. Gönül Dağı izleyicisinden tam not alan Selma Öğretmen’in ilerleyen bölümlerde Taner karakteri ile yakınlaşması ve yeni bir sevdaya yelken açması bekleniyor.



