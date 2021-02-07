Gönül Dağı'nda ayrılıktan vazgeçildi

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Cumartesi akşamları buluşmakta olan Gönül Dağı dizisinde duygusal anlarla neşeli anlar iç içe geçmiş durumda. 2020-2021 sezonunun en başarılı yapımlarından birisi olmayı başaran Gönül Dağı, insanı özellikleri öne çıkartan bir yapım konumunda.

Tüm izleyici kitlelerinden yüksek ilgi gören dizide aşk da var, özlem de var, ayrılık da var, hüzün de var, neşe de var… Gönül Dağı dizisinde silahlar, yok, entrikalar yok, yalanlar yok ve izleyicinin ilgisi de bir hayli yüksek. Bir diziyi izletmek için illa ki kötü olaylar ve karakterler olmasına gerek olmadığı da ortaya çıktı.

Gönül Dağı dizisinin şimdiye kadar 15 bölümü yayınlandı ve çok iyi dönüşler aldı. Haftalardır da birinciliği kimseye kaptırmayan dizi, iki haneli reytinglere bile ulaşarak sezonun en başarılı yapımlarının arasına adını yazdırdı. Dizinin hikayesi de izleyicileri sıkmayacak bir tempoda ilerliyor. Dilek ile Taner’in ayrılıkları bir süredir hüzünlü anlar yaşatıyordu. Ancak senaristler bu ayrılık meselesini fazla uzatmadı ve birbirini seven iki karakter yeniden kavuştu.

Gönül Dağı hayranlarının heyecanla bekledikleri Dilek – Taner buluşmaları da yeniden ekrana yansımaya başladı. 13 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak olan 16.bölüm fragmanında Dilek, Taner’den özür diliyor ve ellerini tutuyor ve onu affetmesini istiyor.

Asuman ile Ramazan’ın eğlenceli anlarının da renk katacağı dizinin yeni bölümünde Sefer karakterini oynayan Ferdi Sancar’ın söylediği türkü de sizi çok etkileyecek. Zahide’nin yüzü de gülüyor. Sefer ile Zahide arasındaki aşkın da iyice geliştiğine şahit olacaksınız.