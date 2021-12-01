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Medya Gönül Dağı'na olay transfer! Dengeleri değiştirecek
Medya

Gönül Dağı'na olay transfer! Dengeleri değiştirecek

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'na dengeleri değiştirecek bir isim katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 11:57:00 -
Gönül Dağı'na olay transfer! Dengeleri değiştirecek

TRT1’de Cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı dizi başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği dizi dizi renkli konusu kadar, sunduğu görsel lezzetle de öne çıkıyor.

Yahya Samancı’nın yönettiği dizinin kadrosuna son olarak usta bir aktör katıldı.

Türk tiyatrosunun köklü bir ailesinin ferdi olan Cem Kurtoğlu “Gönül Dağı”nın ekibine dahil oldu.

Kurtoğlu, rekortmen dizide Elif’in (Zümre Meğreli) babası Yalçın rolünü oynayacak.

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