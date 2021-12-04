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Medya Gönül Dağı yeni bölümde neler yaşanacak? Çabaları sonuçsuz kalıyor
Medya

Gönül Dağı yeni bölümde neler yaşanacak? Çabaları sonuçsuz kalıyor

TRT1'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Son bölümde Kenan'a ulaşamayan Elif, endişe ile onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Peki Gönül Dağı 42. bölüm olan yeni bölümde neler yaşanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-04 16:10:00 -
Gönül Dağı yeni bölümde neler yaşanacak? Çabaları sonuçsuz kalıyor

TRT1'de seyirci ile buluşan Gönül Dağı dizisi yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde Selami geri döner iş arar. Ağıtçı Hüseyin'in yanında işe başlayan Selami aradığını bulamaz. Mezarcı İlyas'ın arsanın parasına istemesine sinirlenen Veysel ise evin inşatı için aldığı malzemelere parçalar.

Selami geri döner iş arar. Ağıtçı Hüseyin'in yanında işe başlayan Selami aradığını bulamaz. Mezarcı İlyas'ın arsanın parasına istemesine sinirlenen Veysel ise evin inşatı için aldığı malzemelere parçalar.

Son bölümde neler yaşanmıştı?

"Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?

Öte yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?"

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