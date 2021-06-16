Gönül Dağı oyuncusu sessiz sedasız ayrıldı

Gönül Dağı 36. Bölüm ile sezon finaline giderken son gelişmeler herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Rekortmen dizi Gönül Dağı hayranlarını şoka uğratan haber gündeme adeta bomba gibi düştü. Peki ama Gönül Dağı dizisinde hangi genç oyuncu kadrodan ayrıldı?

TRT1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren herkesin sevgisini kazanan Gönül Dağı dizisinde özellikle dizi severlerin istemediği bir ayrılık gerçekleşti.

Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi genç ve başarılı oyunculardan oluşan oyuncu kadrosu Gönül Dağı izleyicisini mest etti.

Gönül Dağı sezon finali ile yine milyonlarca kişiyi ekran başına kilitlemeyi başarırken, her sahne duygu dolu anlar yaşattı.

Gönül Dağı dizisinin 36. Son bölümünde Dilek görev göreği yeniden İstanbul’a dönecek.

Taner ve amca oğulları Veysel ve Ramazan tüm icatların düğün gereği patentlerini sattı.

Bilindiği üzere Zahide ve Sefer’in en mutlu günleri Fikret yüzünde zehir olmuştu. Sefer’in ailesinden kalan evin yanması üzerine Zahide tekrar annesinin evinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Ramazan Asuman’ın KPSS sınavını büyük başarıyla kazanmasına çok sevinir. Ancak Asuman’ın görev yeri için yapacağı tercihler Ramazan’ı kara kara düşündürmeye başlamıştır. Gönül Dağı sezon finali ile ekranlara kısa bir ara verirken yeni sezon bölümlerinin Eylül ayı ortasında başlayacağı belirtiliyor.

Bu arada Gönül Dağı dizisi Kurban Bayramı’na özel bir bölüm ile izleyicinin karşısına çıkacak . Yeni sezon bölümleri başlamadan önce TRT1’den yapılan bu hamle Gönül Dağı hayranlarını mutlu etti.

Gönül Dağı dizisinin son bölümlerinde Elif ve Serdar aşkı dizinin hayranlarının ayrı bir beğenisini kazanmıştı. Hatta Serdar karakteri bir bölüm ortalıkta görülmediği için dizinin hayranları yapımcıyı yorum yağmuruna tutmuştu. İzleyici Gönül Dağı’nda Elif ve Serdar sahnelerine ağırlık verilmesini istemişti ancak daha kötüsü oldu.

Gönül Dağı dizisinde Elif ve Serdar arasında gönül ilişkisi tam yeni başlamış herşey yolunda giderken yarım kaldı. Gönül Dağı’nda Serdar karakterine hayat veren Utku Ateş diziye veda etti. Yapımcıları bir süre genç oyuncuyu bir süre ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Gönül Dağı’ından ayrılan Utku Ateş başka bir dizinin kadrosuna dahil oldu. Bazı izleyiciler ise Elif karakterinin de yeni sezonda kadroda olmayacağını iddia etti. Ancak bu durum ile ilgili ne yapımcılardan ne de oyuncudan bir açıklama gelmedi.