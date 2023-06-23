Gönül dağı ekranı karartacak, final yapıyor! Dikkat çeken veda o sonuç: Ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 3. sezon son bölümü Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak. İşte, başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya’nın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı’nın oturduğu dizinin sezon finalinde yaşanacaklar. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? İşte, sezon finaliyle ekranlara gelecek olan dizinin özeti ve yeni sezon tarihine dair ilk bilgiler...

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaktır? Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır?

Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır. Zahide ve Sefer'in bir karar vermesi gerekmektedir. Arslan Ailesi'ni bekleyen karar nedir? Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmıştır. İkilinin doğumu sırasında neler olacaktır? Taner ve Selma aradan geçen süre sonrası ilk kez duyguları hakkında konuşurlar. İkili ne karar verecektir?



GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Şebnem Dilligil, Ege Aydan, Ulviye Karaca, Hande Nur Tekin,

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.