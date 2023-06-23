  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolar düşürecek derken sıfır otomobillere dolar zammı! Otomobil alacaklar dikkat

TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak dünyanın gündeminde: Orta Doğu'dan Afrika'ya! Türkiye'ye teklif yağıyor

TİP'li Barış Atay'dan geri vites! O paylaşımını seve seve kaldırdı

İzlerken mideniz bulanacak! Ekmekten çıkana bakın

Bunun başka bir izahı yok! Faiz çıkınca dolar neden düşmedi?

Ekmek 10 lira mı olacak? Flaş açıklama

Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle! Ahmet Hakan, adeta çılgına döndü

Meral Akşener’den şok hamle! Kurultayda, Türkiye’yi sarsacak kararını açıklayacak

Hande Fırat’tan çok konuşulacak iddia! "Hepsi önümüzdeki altı ayda olabilir" deyip bombayı patlattı! Bu gerçekten doğru mu?

Kararını resmen açıkladı! Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması
Medya Gönül dağı ekranı karartacak, final yapıyor! Dikkat çeken veda o sonuç: Ne zaman yayınlanacak?
Medya

Gönül dağı ekranı karartacak, final yapıyor! Dikkat çeken veda o sonuç: Ne zaman yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2023-06-23 22:17:00 - 2023-06-23 22:20:16
Gönül dağı ekranı karartacak, final yapıyor! Dikkat çeken veda o sonuç: Ne zaman yayınlanacak?

TRT 1’in Cumartesi günü ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı sezon finali yapmaya hazırlanıyor. 17 Ekim 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi, 103. bölümüyle ara vermeye hazırlanıyor. İşte, sezon finaliyle ekranlara gelecek olan dizinin özeti ve yeni sezon tarihine dair ilk bilgiler...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 3. sezon son bölümü Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak. İşte, başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya’nın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı’nın oturduğu dizinin sezon finalinde yaşanacaklar. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? İşte, sezon finaliyle ekranlara gelecek olan dizinin özeti ve yeni sezon tarihine dair ilk bilgiler...

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaktır? Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır?
Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır. Zahide ve Sefer'in bir karar vermesi gerekmektedir. Arslan Ailesi'ni bekleyen karar nedir? Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmıştır. İkilinin doğumu sırasında neler olacaktır? Taner ve Selma aradan geçen süre sonrası ilk kez duyguları hakkında konuşurlar. İkili ne karar verecektir?


GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Şebnem Dilligil, Ege Aydan, Ulviye Karaca, Hande Nur Tekin,
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23