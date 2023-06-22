Gönül Dağı'nda sürpriz final! Artık esamesi okunmayacak: Bomba haberi verdi!

Gönül Dağı sezon finali bölümüyle ekranlara geliyor…

Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir…

İkili nasıl bir karar verecek?

Taner ve Ramazan'ın arası bozulur…

Dişçi Musa ve Azize'nin nikahında neler yaşanacak?

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Arslan Ailesi'ni bekleyen karar nedir?

“Gönül Dağı” 3. Sezon 103. Bölüm 24 Haziran 2023 Cumartesi/ saat 20.00

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, bu hafta ekranlara gelecek yüz üçüncü bölümüyle sezon tatiline girecek. Gönül Dağı, yeni yayın döneminde dördüncü sezonda yine TRT 1 ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

Gönül Dağı’nın hüzün, eğlence ve heyecanla dopdolu yeni bölümü, 24 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak. .

Gönül Dağı’nın sezon finalinde neler olacak:

Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaktır?

Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır?

Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır. Zahide ve Sefer'in bir karar vermesi gerekmektedir. Arslan Ailesi'ni bekleyen karar nedir?

Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmıştır. İkilinin doğumu sırasında neler olacaktır?

Taner ve Selma aradan geçen süre sonrası ilk kez duyguları hakkında konuşurlar. İkili ne karar verecektir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun rol alıyor

Gönül Dağı’nın yüz üçüncü bölümü, 24 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…